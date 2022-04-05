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Министр спорта призвал исключить рф из всех международных федераций
Правильное решение
Фото: PAP/ leszek Szymanski
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на заседании совета по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить РФ из всех международных спортивных федераций.
"Несколько недель назад у нас было совместное выступление министров спорта 37 стран, целью которого было максимально ограничить возможность участия российских спортсменов в этом мировом спортивном соревновании. Сегодня, я думаю, нам нужно идти дальше, - отметил он.
Мы за то, чтобы исключить россиян - до окончания мирного процесса и тем самым возмещения ущерба Украине - из всех спортивных федераций, возглавляемых Международным олимпийским комитетом, " - подчеркнул он.
???? Podczas posiedzenia Rady EYCS #UE ???????? ds. sportu minister @KamilBortniczuk poparł postulaty strony ukraińskiej mówiące o konieczności nałożenia na Rosję dalszych sankcji w obszarze sportu oraz stworzenia systemu pomocy dla ukraińskich sportowców. pic.twitter.com/UC3kiubmel— Ministerstwo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) April 4, 2022
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