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Министр спорта призвал исключить рф из всех международных федераций

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Министр спорта призвал исключить рф из всех международных федераций

Фото: PAP/ leszek Szymanski

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на заседании совета по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить РФ из всех международных спортивных федераций.

"Несколько недель назад у нас было совместное выступление министров спорта 37 стран, целью которого было максимально ограничить возможность участия российских спортсменов в этом мировом спортивном соревновании. Сегодня, я думаю, нам нужно идти дальше, - отметил он.

Мы за то, чтобы исключить россиян - до окончания мирного процесса и тем самым возмещения ущерба Украине - из всех спортивных федераций, возглавляемых Международным олимпийским комитетом, " - подчеркнул он.

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В статье: Камиль Бортничук
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