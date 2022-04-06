Гутцайт: Если спортсмены на территории рф, им в Украине не место

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о натурализованных российских спортсменах, не осудивших военную агрессию своей малой родины.

"Я уверен, что после войны этим спортсменам не место в сборной команде Украины. Если они не выражают никаких своих гражданских позиций, если они не поддерживают Украину, а находятся на территории страны-агрессора, поэтому им не место здесь. И после окончания войны мы над этим вопросом будем работать", – сказал Гутцайт.