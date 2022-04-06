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Гутцайт: Если спортсмены на территории рф, им в Украине не место

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Украинский министр рассказал, что думает о сложившейся ситуации

Гутцайт: Если спортсмены на территории рф, им в Украине не место

https://www.pravda.com.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о натурализованных российских спортсменах, не осудивших военную агрессию своей малой родины.

"Я уверен, что после войны этим спортсменам не место в сборной команде Украины. Если они не выражают никаких своих гражданских позиций, если они не поддерживают Украину, а находятся на территории страны-агрессора, поэтому им не место здесь. И после окончания войны мы над этим вопросом будем работать", – сказал Гутцайт.

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В статье: Вадим Гутцайт
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Источник:
XSport.ua

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