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"Не все так однозначно": знаменитые сестры-шахматистки из Львова не поддержали отстранение от россиян и белорусов

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Их уже исключили из областной шахматной федерации

"Не все так однозначно": знаменитые сестры-шахматистки из Львова не поддержали отстранение от россиян и белорусов

Фото: facebook.com/anna.muzychuk.9

Новина українською

Сестры Анна и Мария Музычук отказались подписать письмо к ФИДЕ по поводу немедленного отстранения от турниров россиян и белорусов.

Об этом рассказал глава федерации Назар Фирман, который и инициировал письмо после зверств рашистов в Буче, Гостомеле и других пригородах Киева.

"Гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что "не все так однозначно" и "не все россияне плохие". Для нас такая позиция львовянок странная, мы решили прекратить сотрудничество с ними с 4 апреля. Организация начала процедуру их исключения из президиума и членства в федерации", - цитирует чиновника Новое время.

Фирман отметил, что сестры Музычук симпатизируют главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу, который по совместительству является экс-помощником владимира путина и членом совета директоров РЖД.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2021-го Анна Музычук занимала в рейтинге ФИДЕ 10-е место; Мария - 6-е. Они являются самыми титулованными шахматистками в украинской сборной.

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В статье: Анна Музычук Мария Музычук шахматы
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Источник:
Новое время

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