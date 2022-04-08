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Украинский снукерист одержал победу на ЧМ

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Украинец на высоте

Украинский снукерист одержал победу на ЧМ

Фото: Sportbox

Новина українською

Украинский снукерист Юлиан Бойко выиграл матч чемпионата мира по снукеру, в английском Шеффилде.

Украинец вышел во второй раунд квалификации ЧМ-2022, победив представителя Кипра Майкла Георгиу – 6:4. В последнем фрейме Бойко впервые в профи-карьере сделал сотенный брейк (ровно 100 очков).

"Для нас сейчас тяжелые времена, принимая во внимание войну. Надеюсь, что этот результат порадует людей в Украине. Думаю, что я провел блестящий матч. Я очень рад этой победе и надеюсь, что буду иметь импульс для следующего раунда.

Единственный способ уничтожить врага – это всем объединиться и быть одним целым", - сказал Бойко.

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В статье: Юлиан Бойко
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Источник:
XSport.ua

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