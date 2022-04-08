Сборная Украины по волейболу U-20 уступила Турции в рамках отбора на Евро

В польском городе Торунь молодежная сборная Украины встречалась с командой из Турции. Украинцы отлично начали матч, но дальше подопечные Андрея Левченко не смогли переломить игру в свою пользу.

Четвертая партия оказалась самой напряженной. Ближе к завершению на табло была равная игра 20:20. Однако в конце украинцы уступили 21:25. В итоге второе поражение украинцев в турнире со счётом 1:3.

Отборочный турнир по чемпионату Европы 2022 года. Юноши U-20

Группа В. Торунь (Польша)

Украина – Турция

1:3 (25:18, 20:25, 15:25, 21:25)