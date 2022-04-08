УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по волейболу U-20 уступила Турции в рамках отбора на Евро
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по волейболу U-20 уступила Турции в рамках отбора на Евро

Другие виды
(1 голосов)

Не хватило сил

Сборная Украины по волейболу U-20 уступила Турции в рамках отбора на Евро

https://sport.ua/ sport.ua

Новина українською

В польском городе Торунь молодежная сборная Украины встречалась с командой из Турции. Украинцы отлично начали матч, но дальше подопечные Андрея Левченко не смогли переломить игру в свою пользу.

Четвертая партия оказалась самой напряженной. Ближе к завершению на табло была равная игра 20:20. Однако в конце украинцы уступили 21:25. В итоге второе поражение украинцев в турнире со счётом 1:3.

Отборочный турнир по чемпионату Европы 2022 года. Юноши U-20
Группа В. Торунь (Польша)
Украина – Турция
1:3 (25:18, 20:25, 15:25, 21:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юношеская сборная Украины (U-20)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...