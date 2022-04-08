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Сборная Украины по волейболу U-20 уступила Турции в рамках отбора на Евро
Не хватило сил
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В польском городе Торунь молодежная сборная Украины встречалась с командой из Турции. Украинцы отлично начали матч, но дальше подопечные Андрея Левченко не смогли переломить игру в свою пользу.
Четвертая партия оказалась самой напряженной. Ближе к завершению на табло была равная игра 20:20. Однако в конце украинцы уступили 21:25. В итоге второе поражение украинцев в турнире со счётом 1:3.
Отборочный турнир по чемпионату Европы 2022 года. Юноши U-20
Группа В. Торунь (Польша)
Украина – Турция
1:3 (25:18, 20:25, 15:25, 21:25)
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