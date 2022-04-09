Россиянам и белорусам запретили участие в самом престижном марафоне мира

Один из самых престижных марафонов мира, который состоится 18 апреля, в Бостоне (США) пройдет без представителей россии и белорусии. Об этом сообщает президент ВАА Том Гриллк.

"Как и многие в мире, мы с ужасом и возмущены тем, что увидели и узнали из репортажей в Украине. Мы считаем, что бег — это глобальный вид спорта, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины" – сказал он.

Также представители этих двух недодержав будут исключены из состава Бостонской атлетической ассоциации.