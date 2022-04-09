УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Россиянам и белорусам запретили участие в самом престижном марафоне мира
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россиянам и белорусам запретили участие в самом престижном марафоне мира

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Все логично, потому что марафон для людей

Россиянам и белорусам запретили участие в самом престижном марафоне мира

UA-Футбол
Новина українською

Один из самых престижных марафонов мира, который состоится 18 апреля, в Бостоне (США) пройдет без представителей россии и белорусии. Об этом сообщает президент ВАА Том Гриллк.

"Как и многие в мире, мы с ужасом и возмущены тем, что увидели и узнали из репортажей в Украине. Мы считаем, что бег — это глобальный вид спорта, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины" – сказал он.

Также представители этих двух недодержав будут исключены из состава Бостонской атлетической ассоциации.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бостонский марафон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...