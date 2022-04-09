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Ольга Харлан жестко отреагировала на обстрел Краматорска. Фото
Эти твари не остановятся
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала обстрел россиянами краматорского вокзала. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Александр Абраменко
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