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Ольга Харлан жестко отреагировала на обстрел Краматорска. Фото

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Эти твари не остановятся

Ольга Харлан жестко отреагировала на обстрел Краматорска. Фото

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала обстрел россиянами краматорского вокзала. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Ольга Харлан жестко отреагировала на обстрел Краматорска. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Александр Абраменко перечислил на нужды Украины большую сумму средств.

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В статье: Ольга Харлан
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