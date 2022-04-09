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Иностранные производители отказались поставлять автомобили для российских спортсменов

Другие виды
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Такая она, жизнь уродов

Иностранные производители отказались поставлять автомобили для российских спортсменов

UA-Футбол
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Российский телеканал Матч ТВ сообщает, что российские призеры Олимпийских игр 2022 не получат обещанные им автомобили за добытые медали. Вместо этого им выплатят деньги.

"Подобная замена связана с тем, что в текущей ситуации иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей российским спортсменам" - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд автомобильных компаний отказался от сотрудничества с россией.

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