Иностранные производители отказались поставлять автомобили для российских спортсменов

Российский телеканал Матч ТВ сообщает, что российские призеры Олимпийских игр 2022 не получат обещанные им автомобили за добытые медали. Вместо этого им выплатят деньги.

"Подобная замена связана с тем, что в текущей ситуации иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей российским спортсменам" - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд автомобильных компаний отказался от сотрудничества с россией.