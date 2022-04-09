Игрока НФЛ насмерть сбил самосвал на трассе

Квотербека "Питтсбург Стилерс" Дуэйна Хаскинса насмерть сбил самосвал на трассе в южной Флориде. Инцидент произошел по причине того, что он шел по проезжей части шоссе.

Как заявляет полиция штата Флорида, 24-летний Хаскинс шел по проезжей части "по неизвестным причинам", и попытался пересечь дорогу, когда его сбил самосвал. Уже было открыто "дело о смерти в результате ДТП".

Дуэйн Хаскинс был выбран пятнадцатым на драфте НФЛ 2019 года из университета штата Огайо. Он попал в "Вашингтон Коммандерс", а позже перешел в "Питтсбург Стилерс".