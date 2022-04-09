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Игрока НФЛ насмерть сбил самосвал на трассе

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Дуэйн Хаскинс пришел в лигу всего лишь 3 года назад

Игрока НФЛ насмерть сбил самосвал на трассе

Фото: NBC News

UA-Футбол
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Квотербека "Питтсбург Стилерс" Дуэйна Хаскинса насмерть сбил самосвал на трассе в южной Флориде. Инцидент произошел по причине того, что он шел по проезжей части шоссе.

Как заявляет полиция штата Флорида, 24-летний Хаскинс шел по проезжей части "по неизвестным причинам", и попытался пересечь дорогу, когда его сбил самосвал. Уже было открыто "дело о смерти в результате ДТП".

Дуэйн Хаскинс был выбран пятнадцатым на драфте НФЛ 2019 года из университета штата Огайо. Он попал в "Вашингтон Коммандерс", а позже перешел в "Питтсбург Стилерс".

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В статье: НФЛ
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