Жан Беленюк: Я до конца не мог поверить, что будет полномасштабное вторжение РФ

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал о начале полномасштабного вторжения россии и об ошибках российско-фашистского командования в расчетах. Его слова цитирует FanDay.net:

– Я услышал в пять утра взрывы. Я сразу понял – началась война.

Накануне нас инструктировали о порядке действий. Мы понимали, что может что-нибудь случиться, ведь на границе была высокая концентрация российских войск. Соответственно, предпосылки реагировать на это у нас были. У нас прописаны четкие инструкции на случай, если не станет электричества и связи.

Также у нас были варианты с переносом Парламента в другой регион, если не удастся собраться в Киеве. Заранее мы не знаем, что это за место и когда состоится заседание.

У нас просто есть инструкция, куда следовать следующему этапу получения информации, ведь она держится в строжайшем секрете до последнего.

– При обстреле у вас не пострадало имущество в Киеве?

– На улице Мостицкая у моего дома, там, где я вырос, упала ракета, сбитая нашим ПВО. В некоторых окнах были выбиты стекла, но в моей квартире, слава Богу, ничего не пострадало. Главное – человеческие жизни, а не то, что будет с квартирой. Построить дом можно, а человеческую жизнь уже не вернуть.

– Вы ожидали полномасштабного вторжения России?

– Клянусь, нет. Я до конца не мог поверить, что будет полномасштабное вторжение России. В последние недели было нагнетание ситуации, которая не сегодня-завтра на нас нападут. Но я старался держать холодный ум, не лететь впереди паровоза и не впадать в панику.

Все аналитики говорили, что происходит – полный бред. Россияне, наверное, думали, что их здесь встретят с распростертыми объятиями. Как вообще можно планировать наступательные действия, не владея настроениями внутри нашей страны? – сказал Беленюк.