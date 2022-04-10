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Клюшки Тайгера Вудса продали на аукционе за более чем 5 миллионов долларов
Это рекорд для реликвий из гольфа
Фото: GOLF.com
Набор клюшек, принадлежавший Тайгеру Вудсу, был продан на аукционе за 5.15 миллионов долларов. С этими клюшками он выиграл четыре главных турнира по гольфу за год (с 2000 по 2001) – так называемый "Тайгер Слэм". Однако он отрицает, что это его набор.
Пред-предыдущий владелец утверждает, что получил клюшки от самого Вудса в день, когда тот выиграл турнир "Мастерс" в 2001 году. Он же продал их 12 лет назад за 57 тысяч долларов человеку, который сегодня получил за них 5.15 миллиона.
Эта сумма является рекордной для реликвий из мира гольфа – ранее самым дорогим предметом была куртка, в которой выиграли первый "Мастерс" в 1934 году. Она была продана за 682 тысячи долларов.
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