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Украинские фехтовальщики вошли в десятку медального зачета чемпионата мира

Другие виды
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Всего у нашей команды три награды

Украинские фехтовальщики вошли в десятку медального зачета чемпионата мира

фото - olympics.com

Новина українською

В Дубае (ОАЭ) завершилось первенство мира по фехтованию.

Сборная Украины завоевала одну серебряную и две бронзовые награды и по количеству наград заняла 7-е место в медальном зачете.

Серебряным призером в индивидуальных соревнованиях шпажисток стала Анна Максименко, бронзовыми – киевляне Екатерина Буденко (рапира) и Максим Перчук (шпага).

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В статье: сборная Украины по фехтованию
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