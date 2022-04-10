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Украинские фехтовальщики вошли в десятку медального зачета чемпионата мира
Всего у нашей команды три награды
фото - olympics.com
В Дубае (ОАЭ) завершилось первенство мира по фехтованию.
Сборная Украины завоевала одну серебряную и две бронзовые награды и по количеству наград заняла 7-е место в медальном зачете.
Серебряным призером в индивидуальных соревнованиях шпажисток стала Анна Максименко, бронзовыми – киевляне Екатерина Буденко (рапира) и Максим Перчук (шпага).
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