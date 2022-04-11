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Анжелика Терлюга одержала победу в командном чемпионате Франции

Другие виды
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Украинка продолжает покорять высоты

Анжелика Терлюга одержала победу в командном чемпионате Франции

фото - Reuters

Новина українською

Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга с Karate Sarcelles выиграла командный чемпионат Франции.

Несмотря на войну с россией, украинка пообещала после завершения турнира вернуться домой.

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В статье: Анжелика Терлюга
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