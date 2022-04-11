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21-кратный чемпион турниров серии Большого шлема снялся с турнира в Барселоне
Испанец не сыграет в ближайших соревнованиях
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне (Испания). Об этом пишет журналист Луиджи Гатто в своём "твиттере", ссылаясь на слова пиар-менеджера Надаля.
Напомним, что турнир состоится с 18 по 24 апреля.
Надаль пока не готов играть. В марте он объявил, что вынужден пропустить несколько недель из-за стрессового перелома ребра. В сезоне-2022 испанский теннисист выиграл три турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии.
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