21-кратный чемпион турниров серии Большого шлема снялся с турнира в Барселоне

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне (Испания). Об этом пишет журналист Луиджи Гатто в своём "твиттере", ссылаясь на слова пиар-менеджера Надаля.

Напомним, что турнир состоится с 18 по 24 апреля.

Надаль пока не готов играть. В марте он объявил, что вынужден пропустить несколько недель из-за стрессового перелома ребра. В сезоне-2022 испанский теннисист выиграл три турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии.