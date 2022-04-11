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Российский гонщик показал нацистское приветствие

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А потом засмеялся

Российский гонщик показал нацистское приветствие

Новина українською

На стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, российский гонщик Артём Северюхин жест нацистского приветствия.

Во время награждения он показал жест, известный как "римский салют".

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