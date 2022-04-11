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Российский гонщик показал нацистское приветствие
А потом засмеялся
На стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, российский гонщик Артём Северюхин жест нацистского приветствия.
Во время награждения он показал жест, известный как "римский салют".
На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022
Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP
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