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Украинка Виктория Оноприенко добыла бронзовую медаль по художественной гимнастике на этапе Кубка мира

Другие виды
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Это первая её медаль в карьере

Украинка Виктория Оноприенко добыла бронзовую медаль по художественной гимнастике на этапе Кубка мира

Новина українською

В Болгарии состоялся один из этапов Кубка мира по художественной гинмастике. Нашу страну представляла Виктория Оноприенко.

Украинка сумела впервые в карьере завоевала медаль на соревнованиях данной категории. Украинка стала третьей в упражнениях с лентой.

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В статье: Виктория Оноприенко
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