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Украинка Виктория Оноприенко добыла бронзовую медаль по художественной гимнастике на этапе Кубка мира
Это первая её медаль в карьере
В Болгарии состоялся один из этапов Кубка мира по художественной гинмастике. Нашу страну представляла Виктория Оноприенко.
Украинка сумела впервые в карьере завоевала медаль на соревнованиях данной категории. Украинка стала третьей в упражнениях с лентой.
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