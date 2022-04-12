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Владислав Гераскевич: россия будет гореть в аду
Спортсмен добавил кадры с Бучи
Скелетонист Владислав Гераскевич на своей странице в Instagram поделился кадрами, которые были сняты в Ирпене:
"Стикер на стекле с надписью "дети". Рашистские террористы видят угрозу в детях.
Очень трудная поездка, особенно эмоционально. россия будет гореть в аду."
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Источник:XSport.ua
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