Владислав Гераскевич: россия будет гореть в аду

Скелетонист Владислав Гераскевич на своей странице в Instagram поделился кадрами, которые были сняты в Ирпене:

"Стикер на стекле с надписью "дети". Рашистские террористы видят угрозу в детях.

Очень трудная поездка, особенно эмоционально. россия будет гореть в аду."