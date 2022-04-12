Олимпийская чемпионка 2018 года объявила о завершении карьеры

Золотая медалистка Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане Нао Кодайра объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 35 лет. Спортсменка сообщила, что в последний раз выступит на чемпионате Японии в октябре.

"Я нервничаю из-за того, что собираюсь сказать. Но я проведу последнюю гонку в своей карьере, которая состоится на национальном чемпионате в октябре этого года. Мне бы не хотелось, чтобы моя жизнь свелась к конькобежному спорту. И я решила, что момент настал. Я провожу черту", – приводит слова японки пресс-служба МОК.

Кодайра дважды становилась серебряным призёром Олимпиад.