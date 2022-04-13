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Ольга Саладуха раскритиковала Сергея Бубку

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(2 голосов)

Президент НОК не может назвать войну с рф войной

Ольга Саладуха раскритиковала Сергея Бубку

instagram.com/olga_saladukha

Новина українською

Украинская легкоатлетка и народный депутат Украины Ольга Саладуха раскритиковала президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

"Назвать врага врагом, войну – войной, оккупацию – оккупацией. Это то меньшее, что украинские спортсмены хотели услышать от руководства Национального олимпийского комитета еще в первые дни вторжения россии. И, к сожалению, этого не произошло до сих пор.

Обидно, но НОКи других стран были активнее в нашей поддержке, чем родная организация. Лишь после длительного молчания во время новой фазы войны Сергей Бубка наконец-то публично заговорил, но даже постеснялся произнести слово "война", признать россию агрессором и осудить оккупацию украинских городов и сел. И это в то время, когда сотни украинских спортсменов встали на защиту родины с оружием в руках, а десятки были убиты и искалечены оккупантами.

Единство не в инертности и молчании, а в конкретной результативной работе каждого из нас на своем месте. Украинский спорт нуждается в мощной поддержке, в том числе в оккупированных регионах. Необходимо вывести его из анабиоза и наладить процесс тренировки не только для "звездных" спортсменов, но и для всех, кто может и хочет добиваться результатов", - отметила Саладуха.

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В статье: Ольга Саладуха
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Источник:
Суспильне Спорт

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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
13.04.2022 в 23:12
Всё это ватное бы.дло после нашей победы надо гнать за поребрик
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