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Сборная Украины по волейболу заменит россию на чемпионате мира
Такое решение приняла Международная федерация волейбола
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба украинской федерации волейбола.
В начале марта Международная федерация волейбола объявила о том, что чемпионат мира по волейболу, который должна была принимать россия, перенесен. Кроме того, россиян лишили права участия на турнире.
Соответственно организаторам чемпионата мира по волейболу нужно было найти как новое место проведения, так и участника турнира. И этим участником стала именно сборная Украины.
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