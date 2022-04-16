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Ольга Харлан: Слез не осталось, только боль и ненависть. Фото
Украинка показала ужасающие кадры
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на своей официальной странице в Instagram разместила фото разрушенных украинских городов подписав их "Слез не осталось, только боль и ненависть".
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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