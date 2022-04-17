Украина завоевала первую золотую медаль на Играх непобежденных

Сборная Украины добыла первую золотую медаль на международных соревнованиях «Игры непобежденных» в дисциплине толкание ядра. Первое место завоевал Родион Ситдиков с результатом 9,46 метра.

Еще две медали для Украины – серебро и бронзу – завоевали Артем Лукашук и Иван Герецун в соревновании по прыжкам в длину.

Соревнования "Игры непобежденных" проводятся с 2014 года, в них участвуют бывшие или действующие военные, получившие травмы или ставшие инвалидами на службе. Состязания основаны принцем Гарри, служившем в армии Великобритании и воевавшем в Афганистане.