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Украина завоевала первую золотую медаль на Играх непобежденных

Другие виды
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Благодаря метателю ядра Ситдикову

Украина завоевала первую золотую медаль на Играх непобежденных

Фото: Варта 1

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины добыла первую золотую медаль на международных соревнованиях «Игры непобежденных» в дисциплине толкание ядра. Первое место завоевал Родион Ситдиков с результатом 9,46 метра.

Еще две медали для Украины – серебро и бронзу – завоевали Артем Лукашук и Иван Герецун в соревновании по прыжкам в длину.

Соревнования "Игры непобежденных" проводятся с 2014 года, в них участвуют бывшие или действующие военные, получившие травмы или ставшие инвалидами на службе. Состязания основаны принцем Гарри, служившем в армии Великобритании и воевавшем в Афганистане.

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В статье: Игры непокоренных
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