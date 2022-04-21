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Сергей Бубка и Вадим Гутцайт посетил украинских спортсменов, которые тренируются в Италии

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Делигацию встречала Ольга Харлан

Сергей Бубка и Вадим Гутцайт посетил украинских спортсменов, которые тренируются в Италии

Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен

Новина українською

В среду 20 апреля Президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка встретился с нашими спортсменами, которые во время войны в нашем государстве тренируются в Италии.

В сегодняшней встрече приняли участие фехтовальщики во главе с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, а также украинские гребцы и тхэквондисты. Прошла она в тренировочном центре НОК Италии (CONI) "Джулио Онести".

Кроме Сергея Бубки, Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, а также Президента CONI Джованни Малаго и генерального секретаря по делам спорта в итальянском правительстве Валентины Веццали, участие во встрече приняли и президенты национальных федераций Италии по гребле, фехтованию и тхэквондо.

Напоминаем, что итальянцы взяли на себя все расходы на проживание и возможность бессрочных тренировок 500 украинцев в таких видах спорта: дзюдо, современное пятиборье, баскетбол, тхэквондо, гребли, шаровая стрельба, хоккей на траве, конный спорт, гребли , водные лыжи, гандбол, плавание, фехтование, велоспорт, триатлон, футбол, теннис, спортивная гимнастика, хоккей с шайбой, легкая атлетика.

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В статье: Сергей Бубка Вадим Гутцайт
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