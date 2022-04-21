Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Бубка и Вадим Гутцайт посетил украинских спортсменов, которые тренируются в Италии
Делигацию встречала Ольга Харлан
Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен
В среду 20 апреля Президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка встретился с нашими спортсменами, которые во время войны в нашем государстве тренируются в Италии.
В сегодняшней встрече приняли участие фехтовальщики во главе с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, а также украинские гребцы и тхэквондисты. Прошла она в тренировочном центре НОК Италии (CONI) "Джулио Онести".
Кроме Сергея Бубки, Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, а также Президента CONI Джованни Малаго и генерального секретаря по делам спорта в итальянском правительстве Валентины Веццали, участие во встрече приняли и президенты национальных федераций Италии по гребле, фехтованию и тхэквондо.
Напоминаем, что итальянцы взяли на себя все расходы на проживание и возможность бессрочных тренировок 500 украинцев в таких видах спорта: дзюдо, современное пятиборье, баскетбол, тхэквондо, гребли, шаровая стрельба, хоккей на траве, конный спорт, гребли , водные лыжи, гандбол, плавание, фехтование, велоспорт, триатлон, футбол, теннис, спортивная гимнастика, хоккей с шайбой, легкая атлетика.
Популярное сейчас
- Арестович: россияне не могут физически взять Азовсталь. Они это сообразили
- Шольц фактически запретил поставки тяжелого вооружения в Украину из Германии - СМИ
- Игорь Суркис: Кто бы что ни говорил, Ахметов - настоящий патриот
- Украина завоевала первую золотую медаль на Играх непобежденных
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих