На Херсонщине погиб призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе

20 апреля в ходе ожесточенных боев в Бериславском районе Херсонской области погиб Иван Бидняк. Ему было 36 лет.

Он был мастером спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, многократный чемпион и призер чемпионатов Европы.

В начале полномасштабного вторжения россии Бидняк находился в Европе, но вернулся в Украину и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.