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На Херсонщине погиб призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Ивану Бидняку было 36 лет
20 апреля в ходе ожесточенных боев в Бериславском районе Херсонской области погиб Иван Бидняк. Ему было 36 лет.
Он был мастером спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, многократный чемпион и призер чемпионатов Европы.
В начале полномасштабного вторжения россии Бидняк находился в Европе, но вернулся в Украину и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
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