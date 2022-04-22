Юношеская сборная Украины уступила Турции в рамках отбора на ЧЕ

22 апреля в сербском городе Врнячка-Баня состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу. В пятницу сборная Украины встречалась с Турцией.

Украинцы не смогли переиграть турецкую команду и потерпели поражение 0:3. После этой неудачи подопечные Виталия Осипова и Юрия Столяренко практически упустили шансы на выход из группы. Свой заключительный матч в турнире сборная Украины проведет в субботу 23 апреля. Ее соперником будет Дания.

Отборочный турнир по чемпионату Европы 2022 года. Юноши U-18. Группа В.

Украина – Турция

0:3 (15:25, 13:25, 22:25)