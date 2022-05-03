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Сборная Украины завоевала 9 медалей на старте Дефлимпиады-2021
Поработали на славу
Фото: paralympic.org.ua
В Бразилии стартовали Дефлимпийские игры 2021. В первый день сборная Украины получила 9 наград - шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль.
Первую победу Украине принесла Елисавета Топчанюк в шоссейной гонке на 1000 метров. В карате наши спортсмены смогли добыть три золота и два серебра.
Александр Черняев принес золото в ката, а также серебро в мужских командных соревнованиях вместе с Александром Кальником и Александром Тритяком.
Завершили день соревнования по плаванию, в котором Украина выиграла еще два золота и бронзу.
Также украинская команда стала лучшей в эстафете 4х100 м вольным стилем.
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