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Сборная Украины завоевала 9 медалей на старте Дефлимпиады-2021

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Поработали на славу

Сборная Украины завоевала 9 медалей на старте Дефлимпиады-2021

Фото: paralympic.org.ua

Новина українською

В Бразилии стартовали Дефлимпийские игры 2021. В первый день сборная Украины получила 9 наград - шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль.

Первую победу Украине принесла Елисавета Топчанюк в шоссейной гонке на 1000 метров. В карате наши спортсмены смогли добыть три золота и два серебра.

Александр Черняев принес золото в ката, а также серебро в мужских командных соревнованиях вместе с Александром Кальником и Александром Тритяком.

Завершили день соревнования по плаванию, в котором Украина выиграла еще два золота и бронзу.

Также украинская команда стала лучшей в эстафете 4х100 м вольным стилем.

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В статье: Дефлимпийские игры 2021
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Источник:
sport.ua

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