Украинец Андрей Пономарь финишировал 103-м по итогам первого этапа Giro D`Italia

В Венгрии завершился первый этап Giro D`Italia. Победу одержал нидерландский спортсмен Матье ван дер Пул. В этом этапе участвовал и украинец Андрей Пономарь, он финишировал 103-м.

Giro D`Italia. 1-й этап

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 4.35,28

2. Биниам Гирмей (Эритрея, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – то же время

3. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) –

103. Андрей Пономарь (Украина, AndroniGiocattoli-Sidermec) – 04.37,24