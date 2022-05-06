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Украинец Андрей Пономарь финишировал 103-м по итогам первого этапа Giro D`Italia
Немного не хватило, чтобы закрепиться в топ-100
Фото: prsport.net
В Венгрии завершился первый этап Giro D`Italia. Победу одержал нидерландский спортсмен Матье ван дер Пул. В этом этапе участвовал и украинец Андрей Пономарь, он финишировал 103-м.
Giro D`Italia. 1-й этап
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 4.35,28
2. Биниам Гирмей (Эритрея, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – то же время
3. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) –
103. Андрей Пономарь (Украина, AndroniGiocattoli-Sidermec) – 04.37,24
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