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Украина завоевала 12 наград в пятый день Дефлимпиады
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Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Украины завоевала 12 наград на 5-й день Дефлимпийских игр.
Так, золото в велоспорте завоевала Елизавета Топчанюк (шоссейная гонка), Назар Левицкий (мужчины) и Анна Федосеева (женщины) в спортивной ориентировке. Женская и мужская команды по настольному теннису также одержали победу.
Серебро в спортивном ориентировании у Дмитрия Плахотника и Анны Андросович, пулевая стрельба – Алексей Лазебник (10 м, пневматический пистолет), плавание – смешанная эстафета 4х100 м.
Бронза в спортивном ориентировании у Дмитрия Левина и Яны Мельник, в плавании – у Владислава Кремлякова (50 м, спина).
Украина продолжает лидировать в командном зачете. Всего украинцы завоевали 58 наград.
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