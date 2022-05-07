Украина завоевала 12 наград в пятый день Дефлимпиады

Сборная Украины завоевала 12 наград на 5-й день Дефлимпийских игр.

Так, золото в велоспорте завоевала Елизавета Топчанюк (шоссейная гонка), Назар Левицкий (мужчины) и Анна Федосеева (женщины) в спортивной ориентировке. Женская и мужская команды по настольному теннису также одержали победу.

Серебро в спортивном ориентировании у Дмитрия Плахотника и Анны Андросович, пулевая стрельба – Алексей Лазебник (10 м, пневматический пистолет), плавание – смешанная эстафета 4х100 м.

Бронза в спортивном ориентировании у Дмитрия Левина и Яны Мельник, в плавании – у Владислава Кремлякова (50 м, спина).

Украина продолжает лидировать в командном зачете. Всего украинцы завоевали 58 наград.