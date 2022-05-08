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Украина завоевала 6 медалей на 6 день Дефлимпийских игр
Наша гордость
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Украины завоевала 6 наград в шестой соревновательный день Дефлимпийских игр.
Золото: Яна Мельник, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник и Анна Андросович (микст в спортивной ориентировке), Алексей Коломиец (плавание).
Серебро: Владислав Гриценко (плавание), Валерия Верниба, Ирина Терещенко, Анита Махнык и Дарья Тарасенко (женская эстафета комплексным плаванием).
Бронза: Александр Костик и Виолетта Лыкова (микст пулевой стрельбы из пневматической винтовки 10 м), Анита Махнык (комплексное плавание).
Наша команда продолжает возглавлять общекомандный зачет, имея в своем активе 64 медали (31-15-16).
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