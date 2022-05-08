  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина завоевала 6 медалей на 6 день Дефлимпийских игр
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина завоевала 6 медалей на 6 день Дефлимпийских игр

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Наша гордость

Украина завоевала 6 медалей на 6 день Дефлимпийских игр

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завоевала 6 наград в шестой соревновательный день Дефлимпийских игр.

Золото: Яна Мельник, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник и Анна Андросович (микст в спортивной ориентировке), Алексей Коломиец (плавание).

Серебро: Владислав Гриценко (плавание), Валерия Верниба, Ирина Терещенко, Анита Махнык и Дарья Тарасенко (женская эстафета комплексным плаванием).

Бронза: Александр Костик и Виолетта Лыкова (микст пулевой стрельбы из пневматической винтовки 10 м), Анита Махнык (комплексное плавание).

Наша команда продолжает возглавлять общекомандный зачет, имея в своем активе 64 медали (31-15-16).

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде