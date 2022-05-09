Марина Бех-Романчук выступит на этапе Бриллиантовой лиги в тройном прыжке

13 мая в Дохе пройдет первый этап Бриллиантовой лиги сезона-2022.

Марина Бех-Романчук впервые выступит на данном турнире в тройном прыжке. Ранее украинка стала вице-чемпионкой мира в этой дисциплине на чемпионате мира в помещении.

Бех-Романчук не может считать людьми рашистов, постоянно бомбящих украинские города.