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Марина Бех-Романчук выступит на этапе Бриллиантовой лиги в тройном прыжке

Другие виды
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Желаем удачи украинке

Марина Бех-Романчук выступит на этапе Бриллиантовой лиги в тройном прыжке

Новина українською

13 мая в Дохе пройдет первый этап Бриллиантовой лиги сезона-2022.

Марина Бех-Романчук впервые выступит на данном турнире в тройном прыжке. Ранее украинка стала вице-чемпионкой мира в этой дисциплине на чемпионате мира в помещении.

Бех-Романчук не может считать людьми рашистов, постоянно бомбящих украинские города.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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Источник:
XSport.ua

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