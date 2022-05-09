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Марина Бех-Романчук выступит на этапе Бриллиантовой лиги в тройном прыжке
Желаем удачи украинке
13 мая в Дохе пройдет первый этап Бриллиантовой лиги сезона-2022.
Марина Бех-Романчук впервые выступит на данном турнире в тройном прыжке. Ранее украинка стала вице-чемпионкой мира в этой дисциплине на чемпионате мира в помещении.
Бех-Романчук не может считать людьми рашистов, постоянно бомбящих украинские города.
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Источник:XSport.ua
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