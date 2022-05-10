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Сборная Украины по гандболу не сыграет матч с Чехией

Другие виды
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Всему виной россия

Сборная Украины по гандболу не сыграет матч с Чехией

Новина українською

Заключительные матчи квалификации чемпионата Европы-2022 между сборными Украины и Чехией не состоятся.

Матчи должны были пройти в марте, но из-за вторжения россии были перенесены. По общему соглашению Европейской федерации гандбола, Федерации гандбола Украины и Федерации гандбола Чехии было принято решение об отмене матчей.

Судьба обеих путевок в квартете уже была решена – на Евро-2022 отобрались команды Франции и Хорватии. ЕГФ предложила предоставить украинским и чешским сборным одинаковое количество рейтинговых очков.

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В статье: война с Россией
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Источник:
XSport.ua

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