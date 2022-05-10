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Богдан Тараренко добыл бронзу на чемпионате мира среди юниоров

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Украинец мог бороться за второе место

Богдан Тараренко добыл бронзу на чемпионате мира среди юниоров

Фото: ukrinform.ua

Новина українською

Украинец Богдан Тараненко на чемпионате мира среди юниоров стал бронзовым призером.

В весовой категории свыше 109 кг украинец завоевал бронзу в рывке (167 кг) и в сумме двоеборья – 374 кг.

Победителем стал иранец Юсефи Алиреза – 416 кг (177+239), серебро досталось Мирхосилу Мирзабоеву из Узбекистана – 388 кг (176+212).

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В статье: Богдан Тараненко
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