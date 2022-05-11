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Украинец Андрей Пономарь финишировал за пределами топ-100 5 этапа Giro D`Italia
Немного не хватило
Фото: prsport.net
В Италии прошел пятый этап Giro D`Italia. Победу одержал француз Арно Демар, на втором месте Фернандо Гавирия, а замкнул тройку Джакомо Ниццоло. Украинец Андрей Пономарь завершил гонку 109-м.
Giro D`Italia. 5-й этап
1. Арно Демар (Франция, Groupama FDJ) – 4:03:56
2. Фернандо Гавирия (Колумбия, UAE Team Emirates) – то же время
3. Джакомо Ниццоло (Италия, Israel Premier Tech) –
…
109. Андрей Пономар (Украина, Androni Giocattoli-Sidermec) – + 01:13
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