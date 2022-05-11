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Украинец Андрей Пономарь финишировал за пределами топ-100 5 этапа Giro D`Italia

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Немного не хватило

Украинец Андрей Пономарь финишировал за пределами топ-100 5 этапа Giro D`Italia

Фото: prsport.net

Новина українською

В Италии прошел пятый этап Giro D`Italia. Победу одержал француз Арно Демар, на втором месте Фернандо Гавирия, а замкнул тройку Джакомо Ниццоло. Украинец Андрей Пономарь завершил гонку 109-м.

Giro D`Italia. 5-й этап

1. Арно Демар (Франция, Groupama FDJ) – 4:03:56

2. Фернандо Гавирия (Колумбия, UAE Team Emirates) – то же время

3. Джакомо Ниццоло (Италия, Israel Premier Tech) –

109. Андрей Пономар (Украина, Androni Giocattoli-Sidermec) – + 01:13

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В статье: Андрей Пономарь
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