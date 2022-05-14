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Украина берет еще 13 медалей на 12 день Дефлимпиады
Что они делают, просто невероятно
Ukraine
Сборная Украины завоевала еще 13 наград в 12-й день Дефлимпийских игр. Призерами стали:
Золото
Мужская сборная Украины по баскетболу
Полторацкий Александр и Цапкаленко Николай (команда Украина 1) – пляжный волейбол, мужчины
Ярошевская Юлия и Рылова Раиса (команда Украина 1) – пляжный волейбол, женщины
Кочмарик Виктория, Шаповал Юлия, Куприч Соломия, Киняйкина Кристина – легкая атлетика, женская эстафета 4х400 м
Драч Сергей, Дмитриенко Александр, Вышинский Дмитрий, Носенко Николай – легкая атлетика, мужская эстафета 4х400 м
Серебро
Мужская сборная Украины по волейболу
Ренькас Дмитрий и Тарасов Сергей (команда Украина 2) – пляжный волейбол, мужчины
Затылкина Анна и Черненко Юлия (команда Украина 2) – пляжный волейбол, женщины
Урсуленко Наталья – легкая атлетика метания диска
Потапенко Екатерина – легкая атлетика, тройной прыжок
Вышинский Дмитрий – легкая атлетика, бег на 200 м
Бронза
Женская сборная Украины по волейболу
Матвиевская Юлия – легкая атлетика, тройной прыжок
Отметим, что наша команда лидирует в общем зачете со 129 наградами.
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