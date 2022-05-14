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Украина берет еще 13 медалей на 12 день Дефлимпиады

Другие виды
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Что они делают, просто невероятно

Украина берет еще 13 медалей на 12 день Дефлимпиады

Ukraine

UA-Футбол
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Сборная Украины завоевала еще 13 наград в 12-й день Дефлимпийских игр. Призерами стали:

Золото

Мужская сборная Украины по баскетболу

Полторацкий Александр и Цапкаленко Николай (команда Украина 1) – пляжный волейбол, мужчины

Ярошевская Юлия и Рылова Раиса (команда Украина 1) – пляжный волейбол, женщины

Кочмарик Виктория, Шаповал Юлия, Куприч Соломия, Киняйкина Кристина – легкая атлетика, женская эстафета 4х400 м

Драч Сергей, Дмитриенко Александр, Вышинский Дмитрий, Носенко Николай – легкая атлетика, мужская эстафета 4х400 м

Серебро

Мужская сборная Украины по волейболу

Ренькас Дмитрий и Тарасов Сергей (команда Украина 2) – пляжный волейбол, мужчины

Затылкина Анна и Черненко Юлия (команда Украина 2) – пляжный волейбол, женщины

Урсуленко Наталья – легкая атлетика метания диска

Потапенко Екатерина – легкая атлетика, тройной прыжок

Вышинский Дмитрий – легкая атлетика, бег на 200 м

Бронза

Женская сборная Украины по волейболу

Матвиевская Юлия – легкая атлетика, тройной прыжок

Отметим, что наша команда лидирует в общем зачете со 129 наградами.

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Источник:
XSport

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