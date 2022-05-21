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Президент МОК поблагодарил Сергея Бубку

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Работа, которую оценят мало

Президент МОК поблагодарил Сергея Бубку

Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен

UA-Футбол
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил президента НОК Украины Сергея Бубку за работу во время российской агрессии против нашей страны.

"Спасибо от всего сердца за то, что вы делаете, чтобы координировать наши действия. Думаю, сложно представить, что это значит для вас: работать там день и ночь в таких стрессовых условиях, в стрессовой среде, где вы со всеми своими чувствами, со всеми своими эмоциями, со всем своим сердцем со своими соотечественниками в Украине.

Однако вы должны сконцентрироваться на работе, чтобы мы могли помочь им как можно больше. И вы в этом направлении работаете действительно качественно. Мы с вами" – сказал он.

Напомним, что ранее Бубка высказался о войне.

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В статье: Сергей Бубка
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