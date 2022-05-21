Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент МОК поблагодарил Сергея Бубку
Работа, которую оценят мало
Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил президента НОК Украины Сергея Бубку за работу во время российской агрессии против нашей страны.
"Спасибо от всего сердца за то, что вы делаете, чтобы координировать наши действия. Думаю, сложно представить, что это значит для вас: работать там день и ночь в таких стрессовых условиях, в стрессовой среде, где вы со всеми своими чувствами, со всеми своими эмоциями, со всем своим сердцем со своими соотечественниками в Украине.
Однако вы должны сконцентрироваться на работе, чтобы мы могли помочь им как можно больше. И вы в этом направлении работаете действительно качественно. Мы с вами" – сказал он.
Напомним, что ранее Бубка
Популярное сейчас
- Коноплянка остается в Польше, Боруссия увольняет тренера. Главные новости за 20 мая
- Рома гарантировала себе место в Лиге Европы
- Примера. Реал завершил чемпионат вполсилы, Леванте напоследок хлопнул дверью
- Эпицентр-Подоляне и Прометей - чемпионы Украины
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении