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Лузан и Четверикова остановились в шаге от медалей на этапе Кубка мира
Жаль, но молодцы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские представительницы каноэ Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишировали четвертыми на этапе Кубка мира, который проходит в эти дни в Чехии.
Наши спортсменки дистанцию 500 метров в паре преодолели за 1.59,20 мин.
Кубок мира. Каноэ-двойка.
500 метров
Женщины
1. Китай – 1.53,64 мин.
2. Куба – 1.57,31 мин.
3. Венгрия – 1.59,11 мин.
4. Украина – 1.59,20 мин.
Напомним, что в последний раз наша пара не брала медали на этапе Кубка мира в далеком 2019 году.
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