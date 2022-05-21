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Лузан и Четверикова остановились в шаге от медалей на этапе Кубка мира

Другие виды
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Жаль, но молодцы

Лузан и Четверикова остановились в шаге от медалей на этапе Кубка мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские представительницы каноэ Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишировали четвертыми на этапе Кубка мира, который проходит в эти дни в Чехии.

Наши спортсменки дистанцию 500 метров в паре преодолели за 1.59,20 мин.

Кубок мира. Каноэ-двойка.

500 метров

Женщины

1. Китай – 1.53,64 мин.

2. Куба – 1.57,31 мин.

3. Венгрия – 1.59,11 мин.

4. Украина – 1.59,20 мин.

Напомним, что в последний раз наша пара не брала медали на этапе Кубка мира в далеком 2019 году.

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В статье: Людмила Лузан Анастасия Четверикова
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