Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в каноэ-одиночке

Украинская спортсменка Людмила Лузан победила на этапе Кубка мира по гребле в каноэ-одиночке. Наша спортсменка стала лучшей на дистанции 1000 метров и показала время 4.25,31 мин.

Еще одна представительница нашей страны Людмила Бабак заняла пятое место. Этот этап Кубка мира проходит в Чехии.

Кубок мира по гребле

Каноэ-одиночки

1000 метров, женщины

1. Людмила Лузан (Украина) – 4.25,31 мин.

2. Мария Майльярд (Чили) – 4.27,71 мин.

3. Ли Ли (Китай) – 4.30,42 мин.

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5. Людмила Бабак (Украина) – 4.40,43 мин.