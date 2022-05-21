  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в каноэ-одиночке
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в каноэ-одиночке

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Умница, поздравляем

Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в каноэ-одиночке

hromadske.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Людмила Лузан победила на этапе Кубка мира по гребле в каноэ-одиночке. Наша спортсменка стала лучшей на дистанции 1000 метров и показала время 4.25,31 мин.

Еще одна представительница нашей страны Людмила Бабак заняла пятое место. Этот этап Кубка мира проходит в Чехии.

Кубок мира по гребле

Каноэ-одиночки

1000 метров, женщины

1. Людмила Лузан (Украина) – 4.25,31 мин.

2. Мария Майльярд (Чили) – 4.27,71 мин.

3. Ли Ли (Китай) – 4.30,42 мин.

.

.

.

5. Людмила Бабак (Украина) – 4.40,43 мин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Лузан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде