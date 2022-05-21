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Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в каноэ-одиночке
Умница, поздравляем
hromadske.ua
Украинская спортсменка Людмила Лузан победила на этапе Кубка мира по гребле в каноэ-одиночке. Наша спортсменка стала лучшей на дистанции 1000 метров и показала время 4.25,31 мин.
Еще одна представительница нашей страны Людмила Бабак заняла пятое место. Этот этап Кубка мира проходит в Чехии.
Кубок мира по гребле
Каноэ-одиночки
1000 метров, женщины
1. Людмила Лузан (Украина) – 4.25,31 мин.
2. Мария Майльярд (Чили) – 4.27,71 мин.
3. Ли Ли (Китай) – 4.30,42 мин.
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5. Людмила Бабак (Украина) – 4.40,43 мин.
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