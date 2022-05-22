Волейбол. Женская сборная Украины U-21 вышла на Евро 2022

Женская сборная Украины U-21 обеспечила себе право выступить на волейбольном Евро-2022.

В заключительном матче группового этапа отбора наши спортсменки уступили представительницам Польши со счетом 1-3 (25:16, 13:25, 19:25, 20:25)

Ранее наши спортсменки победили Венгрию (3:1) и Чехию (3:2). Это позволило в итоге набрать 5 очков, занять вторую позицию в группе и стать одной из двух лучших команд, вошедших в ТОП 2 своих квартетов.

Итоговая таблица:

1. Польша U21 – 9

2. Украина U21 – 5

3. Чехия U21 – 4

4. Венгрия U21 – 0

Напомним, что Евро-2022 пройдет с 12 по 17 июля в двух итальянских городах – Черинёле и Андрее.