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Волейбол. Женская сборная Украины U-21 вышла на Евро 2022
Желаем самых лучших результатов
Prosport
Женская сборная Украины U-21 обеспечила себе право выступить на волейбольном Евро-2022.
В заключительном матче группового этапа отбора наши спортсменки уступили представительницам Польши со счетом 1-3 (25:16, 13:25, 19:25, 20:25)
Ранее наши спортсменки победили Венгрию (3:1) и Чехию (3:2). Это позволило в итоге набрать 5 очков, занять вторую позицию в группе и стать одной из двух лучших команд, вошедших в ТОП 2 своих квартетов.
Итоговая таблица:
1. Польша U21 – 9
2. Украина U21 – 5
3. Чехия U21 – 4
4. Венгрия U21 – 0
Напомним, что Евро-2022 пройдет с 12 по 17 июля в двух итальянских городах – Черинёле и Андрее.
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