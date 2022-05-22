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Лидер украинской гимнастики снялся с клубного чемпионата мира из-за допуска россиянина
Правильный поступок
фото - xsport.ua
Украинский гимнаст, лидер национальной команды Илья Ковтун, снялся с клубного чемпионата мира, который пройдет 21-22 мая в Неаполе.
Причина – разрешение российским спортсменам участвовать в соревнованиях.
Украинский гимнаст не захотел соперничать на одном помосте со спортсменом, представляющим страну-агрессора.
Информация предоставлена Центральным спортивным клубом ВС Украины.
Напомним, что ранее украинская теннисистка
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