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Лидер украинской гимнастики снялся с клубного чемпионата мира из-за допуска россиянина

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Правильный поступок

Лидер украинской гимнастики снялся с клубного чемпионата мира из-за допуска россиянина

фото - xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, лидер национальной команды Илья Ковтун, снялся с клубного чемпионата мира, который пройдет 21-22 мая в Неаполе.

Причина – разрешение российским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Украинский гимнаст не захотел соперничать на одном помосте со спортсменом, представляющим страну-агрессора.

Информация предоставлена ​​Центральным спортивным клубом ВС Украины.

Напомним, что ранее украинская теннисистка раскритиковала АТР и WTA из-за решений по Уимблдону.

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В статье: Илья Ковтун
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