Лидер украинской гимнастики снялся с клубного чемпионата мира из-за допуска россиянина

Украинский гимнаст, лидер национальной команды Илья Ковтун, снялся с клубного чемпионата мира, который пройдет 21-22 мая в Неаполе.

Причина – разрешение российским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Украинский гимнаст не захотел соперничать на одном помосте со спортсменом, представляющим страну-агрессора.

Информация предоставлена ​​Центральным спортивным клубом ВС Украины.