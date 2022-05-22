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Людмила Лузан – двукратная чемпионка турнира ICF Canoe Sprint World Cup 2022
Какая же молодец
hromadske.ua
Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала второе золото на турнире ICF Canoe Sprint World Cup 2022, который проходит в эти дни в Чехии.
Наша коноистка финишировала первой на дистанции 500 метров.
Кубок мира. Каноэ-одиночка
500 метров
Женщины
1. Людмила Лузан (Украина) – 2.08,08
2. Лиза Ян (Германия) – +0,60
3. Катарина Шперкевич (Польша) – +3,85
Напомним, что вчера Лузан
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