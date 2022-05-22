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Людмила Лузан – двукратная чемпионка турнира ICF Canoe Sprint World Cup 2022

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Какая же молодец

Людмила Лузан – двукратная чемпионка турнира ICF Canoe Sprint World Cup 2022

hromadske.ua

UA-Футбол
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Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала второе золото на турнире ICF Canoe Sprint World Cup 2022, который проходит в эти дни в Чехии.

Наша коноистка финишировала первой на дистанции 500 метров.

Кубок мира. Каноэ-одиночка

500 метров

Женщины

1. Людмила Лузан (Украина) – 2.08,08

2. Лиза Ян (Германия) – +0,60

3. Катарина Шперкевич (Польша) – +3,85

Напомним, что вчера Лузан победила на дистанции 1000 метров.

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В статье: Людмила Лузан
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