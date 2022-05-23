Яна Гладийчук взяла серебро на турнире в Гроссето

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на турнире в Гроссето (Италия).

Гладийчук сумела покорить высоту – 4,47 м. Отметка в 4,57 м оказалась недостижимой. Таким образом, Яна завершила состязание со вторым результатом.

Напомним, что личный рекорд Гладийчук в открытых помещениях – 4,50 м.