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Яна Гладийчук взяла серебро на турнире в Гроссето
Украинка была близка к лучшему результату
Фото::gathletics.com.ua
Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на турнире в Гроссето (Италия).
Гладийчук сумела покорить высоту – 4,47 м. Отметка в 4,57 м оказалась недостижимой. Таким образом, Яна завершила состязание со вторым результатом.
Напомним, что личный рекорд Гладийчук в открытых помещениях – 4,50 м.
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