  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Яна Гладийчук взяла серебро на турнире в Гроссето
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яна Гладийчук взяла серебро на турнире в Гроссето

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Украинка была близка к лучшему результату

Яна Гладийчук взяла серебро на турнире в Гроссето

Фото::gathletics.com.ua

Новина українською

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на турнире в Гроссето (Италия).

Гладийчук сумела покорить высоту – 4,47 м. Отметка в 4,57 м оказалась недостижимой. Таким образом, Яна завершила состязание со вторым результатом.

Напомним, что личный рекорд Гладийчук в открытых помещениях – 4,50 м.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яна Гладийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде