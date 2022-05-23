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Дарья Диханова выиграла турнир по семиборью Portarathlon 2022 в Греции
Украинцы продолжают бить рекорды
Фото: sportarena.com
Украинская легкоатлетка Дарья Диханова выиграла турнир по семиборью Portarathlon 2022 в Греции. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.
По итогу семи видов она набрала 5648 очков, ставших ее личным рекордом. Гречанка Софиа Ифантиду вторая (5460), а американка Джестина Мэтсон третья (5310). Юная Альбина Зайцева с суммой 4818 очков седьмая.
По видам Диханова показала следующие результаты: 100 м ж/б – 13.99 с, высота – 1.76 м (личный рекорд под открытым небом), ядро – 11.37 м, 200 м – 24.52 с (личный рекорд), длина – 6.06 м (личный рекорд просто неба), копье – 31.59 м (личный рекорд), 800 м – 2:20.60 мин.
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