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Женская сборная Украины по волейболу не смогла дожать Румынию в матче Золотой Евролиги
Не хватило сил
Prosport
Женская сборная Украины по волейболу сыграла первый матч в рамках Золотой Евролиги-2022.
В стартовом матче турнира украинки в пяти сетах уступили национальной команде Румынии. В первой партии у нашей команды было много недостатков в передачах и некоторые недоразумения на площадке. Но уже со старта второго сета украинки заиграли гораздо лучше.
Наши девушки поймали кураж, и казалось, что все завершится победой украинок в четырех сетах. Если и случались мелкие ошибки, то они были незначительны. И так было до счета 15:6 в четвертой партии, но впоследствии девушки расслабились и рисунок игры изменился в другую сторону.
Пятая партия началась под диктовку сборной Украины. На другой стороне у наших девушек не задалось и следующие три розыгрыша они проиграли. Хозяйки площадки дожали и со счетом 15:12 выиграли решающий сет.
Золотая Евролига. Группа C.
Румыния – Украина 3:2 (25:15, 22:25, 19:25, 25:21, 15:12)
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