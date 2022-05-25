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Сборная Украины обыграла Румынию в матче Золотой Евролиги

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Украинки сумели ответить соперницам в реванше

Сборная Украины обыграла Румынию в матче Золотой Евролиги

Фото: cev.eu

Новина українською

В группе С волейбольной "Золотой Евролиги" среди женщин сборная Украины обыграла Румынию. Украинки прекрасно начали эту встречу и первый сет провели на одном дыхании – 25:13.

Во второй партии игра резко поменялась. Румынская сборная начала диктовать свои условия и пошла вперед, к концу партии наша команда немного сократила отставание, но проиграла.

И в третьем сете преимущество было у подопечных Ивана Петкова, преуспевших 25:20.

Четвертая партия стала последней в этом матче. Ее лучше провели украинки и выиграли 25:19. Общий счет в матче стал 3:1, и это был реванш за поражение в первом поединке.

Женщины. Группа С.

Украина - Румыния

3:1 (25:13, 20:25, 25:20, 25:19)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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