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Сборная Украины обыграла Румынию в матче Золотой Евролиги
Украинки сумели ответить соперницам в реванше
Фото: cev.eu
В группе С волейбольной "Золотой Евролиги" среди женщин сборная Украины обыграла Румынию. Украинки прекрасно начали эту встречу и первый сет провели на одном дыхании – 25:13.
Во второй партии игра резко поменялась. Румынская сборная начала диктовать свои условия и пошла вперед, к концу партии наша команда немного сократила отставание, но проиграла.
И в третьем сете преимущество было у подопечных Ивана Петкова, преуспевших 25:20.
Четвертая партия стала последней в этом матче. Ее лучше провели украинки и выиграли 25:19. Общий счет в матче стал 3:1, и это был реванш за поражение в первом поединке.
Женщины. Группа С.
Украина - Румыния
3:1 (25:13, 20:25, 25:20, 25:19)
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