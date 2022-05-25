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Золотая Евролига. Мужская сборная Украины по волейболу удачно стартовала yf nehybht
Наша команда отдала лишь одну партию соперникам
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
В среду прошли первые матчи в мужской волейбольной Золотой Евролиге 2022 года. В группе B свои первые матчи турнира проводили сборные Хорватии и Украины.
Две стартовые партии прошли преимущества наших волейболистов. В третьем сете примерно до его середины уже была равная борьба, после чего хозяева поля сумели прибавить и начали уходить в отрыв.
В четвертой партии соперники не хотели уступать друг другу и поочередно уходя вперед. Но концовка партии осталась за нашей командой – 22:25.
Золотая Евролига по волейболу. Мужчины. Группа В.
Хорватия – Украина
1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 22:25)
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