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Министр молодежи и спорта оценил ущерб от российского вторжения
Сумма не мало
https://www.pravda.com.ua
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, какой ущерб нанесла полномасштабная война россии нашему государству в спортивной сфере.
"У нас пострадали 73 спортивных объекта, где-то полностью они разрушены, где-то есть повреждения крыши. Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов ущерба, это на сегодняшний день стоят 73 объекта.
Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и в целом по спорту после окончания войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить какие условия мы должны создать для спортсменов" – сказал он в эфире единого национального марафона.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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