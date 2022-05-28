  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Министр молодежи и спорта оценил ущерб от российского вторжения
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Министр молодежи и спорта оценил ущерб от российского вторжения

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Сумма не мало

Министр молодежи и спорта оценил ущерб от российского вторжения

https://www.pravda.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, какой ущерб нанесла полномасштабная война россии нашему государству в спортивной сфере.

"У нас пострадали 73 спортивных объекта, где-то полностью они разрушены, где-то есть повреждения крыши. Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов ущерба, это на сегодняшний день стоят 73 объекта.

Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и в целом по спорту после окончания войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить какие условия мы должны создать для спортсменов" – сказал он в эфире единого национального марафона.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде