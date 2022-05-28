Министр молодежи и спорта оценил ущерб от российского вторжения

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, какой ущерб нанесла полномасштабная война россии нашему государству в спортивной сфере.

"У нас пострадали 73 спортивных объекта, где-то полностью они разрушены, где-то есть повреждения крыши. Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов ущерба, это на сегодняшний день стоят 73 объекта.

Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и в целом по спорту после окончания войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить какие условия мы должны создать для спортсменов" – сказал он в эфире единого национального марафона.