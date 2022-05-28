Сборная Украины обыграла Испанию в матче Золотой Евролиги по волейболу

Сборная Украины обыграла сборную Испании со счетом 3:1 в рамках второго тура Золотой Евролиги по волейболу. Мужская сборная одержала уже вторую победу в розыгрыше турнира.

Ранее сборная Украины обыграла сборную Хорватии с тем же счетом – 3:1. Теперь Украина лидирует в таблице группы, опережая конкурентов на 4 очка. Второй идет сборная Испании, третьей – Дании, последней – Хорватии.

В прошлом году сборная Украины достигла финала в Золотой Евролиге. Это второй лучший результат в истории страны. Лишь в 2017 году сборная сумел добыть золото турнира.