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Дарья Белодид поздравила Киев с днем рождения. Фото
Ждем возвращения домой
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поздравила столицу нашего государства – город Киев с днем рождения. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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