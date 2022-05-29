Байдарки и каноэ. Сборная Украины собрала шесть медалей на этапе Кубка мира в Польше

Сборная Украины собрала шесть наград на этапе Кубка мира в Польше. Так, Анастасия Четверикова выиграла на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

В мужской байдарке-четверке у Украины золото на 500 метров. Наша команда выступала в составе Олега Кухарика, Игоря Трунова, Дмитрия Даниленко и Ивана Семикина.

Вторыми стали Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Серебро завоевали Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Данило Харечко на каноэ-четверках на дистанции 500 метров, а Олег Боровик, Андрей Захаров, Виктор Свиридюк и Павел Алтухов стали третьими на этой же дистанции.

Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская выиграли серебро в байдарке-двойке на дистанции 200 метров.