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Байдарки и каноэ. Сборная Украины собрала шесть медалей на этапе Кубка мира в Польше
Молодцы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины собрала шесть наград на этапе Кубка мира в Польше. Так, Анастасия Четверикова выиграла на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.
В мужской байдарке-четверке у Украины золото на 500 метров. Наша команда выступала в составе Олега Кухарика, Игоря Трунова, Дмитрия Даниленко и Ивана Семикина.
Вторыми стали Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Серебро завоевали Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Данило Харечко на каноэ-четверках на дистанции 500 метров, а Олег Боровик, Андрей Захаров, Виктор Свиридюк и Павел Алтухов стали третьими на этой же дистанции.
Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская выиграли серебро в байдарке-двойке на дистанции 200 метров.
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