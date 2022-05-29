Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина во второй раз подряд обыграла Испанию в Золотой Евролиге по волейболу
Сборная с отрывом лучшая в группе
Фото: NewsMakers
Сборная Украины во второй раз подряд обыграла сборную Испании в матче группового этапа Золотой Евролиги по волейболу. Сегодня победили со счетом 3:0, вчера – 3:1.
После четырех туров сборная Украины возглавляет таблицу группы с 12 очками. Украинцы победили в абсолютно каждом проведенном матче. Дважды против Испании и дважды против Хорватии.
Вторыми в таблице группы идут как раз таки хорваты с 3 очками. За ними – испанцы с двумя пунктами. И последняя сборная в группе – Дания – у нее всего одно очко по итогам двух игр.
Популярное сейчас
- В Мелитополе собрался митинг в поддержку Украины. Люди одеты в сине-желтую символику и поют гимн
- Германия за последние два месяца свела военную помощь Украине к минимуму - немецкие СМИ
- Плюс 150 мертвых россиян. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
- Сборная Украины обыграла Испанию в матче Золотой Евролиги по волейболу
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Новости по теме
- 22:11 Весь спорт Сборная Украины обыграла Испанию в матче Золотой Евролиги по волейболу
- 23:37 Весь спорт Золотая Евролига. Мужская сборная Украины одержала победу над Хорватией и закрепилась на первой строчке в группе
- 23:08 Весь спорт Золотая Евролига. Мужская сборная Украины по волейболу удачно стартовала yf nehybht