Украина во второй раз подряд обыграла Испанию в Золотой Евролиге по волейболу

Сборная Украины во второй раз подряд обыграла сборную Испании в матче группового этапа Золотой Евролиги по волейболу. Сегодня победили со счетом 3:0, вчера – 3:1.

После четырех туров сборная Украины возглавляет таблицу группы с 12 очками. Украинцы победили в абсолютно каждом проведенном матче. Дважды против Испании и дважды против Хорватии.

Вторыми в таблице группы идут как раз таки хорваты с 3 очками. За ними – испанцы с двумя пунктами. И последняя сборная в группе – Дания – у нее всего одно очко по итогам двух игр.